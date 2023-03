10 Ferrari iconiche senza tempo

Leggi su gqitalia

(Di domenica 12 marzo 2023) Laè una delle eccellenze del made in Italy nel mondo. In oltre 75 anni di storia ha scritto pagine epiche del motorsport e ha realizzato alcune tra le auto più belle e veloci della storia. Si tratta di decine di modelli che hanno caratterizzato diverse epoche e scegliere quali siano quelli più importanti non è semplice. Tuttavia noi ci abbiamo provato e, dopo attente analisi, ecco la nostra selezione delle diecipiùdella storia.250 GT California (1962)250 GT California Spider Press OfficeLa250 GT California del 1962 è l’auto con cui Maranello è entrata dalla porta principale nel jet set americano, affermandosi come prodotto di lusso oltre che sportivo; per Enzovendere auto di serie ...