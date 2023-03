Zuppa di Porro 11 marzo 2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Zuppa di Porro. Oggi continuo a leggere sui giornali retroscena sulle divisioni del governo. Qualche nota sulla festa a sorpresa del 50 anni di salvini, dove a me di diviso non è parso di vedere niente. Salvati 1300 in mare, ma per quanto potremo continuare? E Rep pontifica sull’Altra Italia, quella bella e che a loro piace, che oggi manifesta a Cutro. Il daily mail dedica prima al giornalista Bbc sospeso perchè su Twitter aveva paragonato politiche sunak sull’immigrazione a quelle degli anni 30. Riforma fiscale, taglieranno le detrazioni, dunque aumentaranno le tasse. Vedre,mo nel dettalio, se no facciamo come Bonomi. il presidente di Senzaindustria, che giudica senza sapere. bonaccini pres pd e Meloni al congresso Cgil. Salta una baca da 200 miliardi in California e Rep giustamente ci apre: non risulta sul Corsera. A processo Grillo per Moby e il ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 marzo 2023)di. Oggi continuo a leggere sui giornali retroscena sulle divisioni del governo. Qualche nota sulla festa a sorpresa del 50 anni di salvini, dove a me di diviso non è parso di vedere niente. Salvati 1300 in mare, ma per quanto potremo continuare? E Rep pontifica sull’Altra Italia, quella bella e che a loro piace, che oggi manifesta a Cutro. Il daily mail dedica prima al giornalista Bbc sospeso perchè su Twitter aveva paragonato politiche sunak sull’immigrazione a quelle degli anni 30. Riforma fiscale, taglieranno le detrazioni, dunque aumentaranno le tasse. Vedre,mo nel dettalio, se no facciamo come Bonomi. il presidente di Senzaindustria, che giudica senza sapere. bonaccini pres pd e Meloni al congresso Cgil. Salta una baca da 200 miliardi in California e Rep giustamente ci apre: non risulta sul Corsera. A processo Grillo per Moby e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BGravagnuolo : @NicolaPorro Porro ma non ti vergogni? Cuomo non smentisce un bel niente. Fa solo trombone e tu trombetta. Alessan… - stefanobazzoni1 : @NicolaPorro Zuppa di #Porro. Fa vomitare..?????? - alfreaudi : 'Ma che sei lesbica?'. E li licenziano: meglio rubare - Zuppa di Porro 1... - luca0577 : Zuppa di Porro. La sceneggiata del Governo a Cutro, non ha portato bene. Ma non per quello che raccontano gli intel… - maina_enrica : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro -