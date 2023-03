Ziliani | “Gravina e Chiné fingono che tutto vada bene | come in Calciopoli Uno schifo”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 marzo 2023) Paolocommenta il caso Juventus con le plusvalenze e la cosiddetta carta Covisoc chiesta dagli avvocati difensori. Il giornalista scrive della cosiddetta Carta Covisoc: “Incredibile ma vero, sembra iniziare a svelarsi il mistero della “carta COVISOC” che negli ultimi giorni ha messo il mondo del calcio in fibrillazione. Pare si tratti di un carteggio di 6 pagine e sarebbe interessante conoscere le domande poste dalla COVISOC alla FIGC. Dalla risposta di Chinè, procuratore federale, di cui leggete qui sotto uno stralcio, sembra di capire che la COVISOC abbia chiesto il perché di mancate azioni disciplinari verso i club da parte della Procura FIGC in tema di illeciti finanziari e amministrativi“. Poi aggiunge: “E qui la Procura FIGC non ci fa una gran figura. Chinè dice che un’azione disciplinare può darsi solo in caso di sospetto “di operazioni di scambio di ...