Zelensky appoggia la petizione per cambiare il nome della Russia in 'Moscovia'. Medvedev: "L'Ucraina sarà lo 'sporco Reich di Bandera'" (Di sabato 11 marzo 2023) Zelensky provoca, l'esecutivo russo risponde a tono. Non solo i quotidiani scontri e violenze sul campo di battaglia, tra Ucraina e Russia, se possibile, sale ulteriormente anche la tensione diplomatica, con il presidente di Kiev che oggi ha dichiarato di appoggiare la petizione per cambiare il nome della Federazione in Moscovia. Parole che hanno trovato l'immediata reazione della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, e soprattutto del vicepresidente del Consiglio nazionale di sicurezza, Dmitry Medvedev. "La questione sollevata nella petizione necessita di essere attentamente soppesata sia nei termini del contesto storico e culturale sia in vista delle possibili conseguenze legali internazionali", ha ...

