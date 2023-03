Zelenski vuol cambiare nome alla Russia: La chiameremo Moscovia (Di sabato 11 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymir Zelenski ha commissionato uno studio su una petizione internet con piu’ di 25.000 firme di appoggio che suggerisce di cambiare ufficialmente il nome “Russia” in “Moscovia” e di sostituire i termini “russo” con “moscovita” e “Federazione Russa” con “Federazione di Mosca”. L’autore della petizione sostiene che “il nome storico della Russia e’ Moscovia”, riporta oggi l’agenzia di stampa Unian. “Questo nome e’ stato usato in Europa e in alcune lingue asiatiche. Anche su molte mappe storiche del XVI-XIX secolo, realizzate in Europa prima e dopo il cambiamento del nome dal Regno di Mosca all’Impero di tutta la Russia, compare questo nome”, si legge nella ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymirha commissionato uno studio su una petizione internet con piu’ di 25.000 firme di appoggio che suggerisce diufficialmente il” in “” e di sostituire i termini “russo” con “moscovita” e “Federazione Russa” con “Federazione di Mosca”. L’autore della petizione sostiene che “ilstorico dellae’”, riporta oggi l’agenzia di stampa Unian. “Questoe’ stato usato in Europa e in alcune lingue asiatiche. Anche su molte mappe storiche del XVI-XIX secolo, realizzate in Europa prima e dopo il cambiamento deldal Regno di Mosca all’Impero di tutta la, compare questo”, si legge nella ...

