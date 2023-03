(Di sabato 11 marzo 2023) L'esterno ex Roma in rete nella sfida contro il Kasimpasa. La squadra di Okan Buruk è sempre più in vetta nel campionato ...

ISTANBUL (Turchia) - Al debutto in un match ufficiale con la maglia del Galatasaray, lascia subito il segno Nicolò Zaniolo, che firma il gol decisivo nel match con il Kasimpasa, valido per la 24ª ...Zaniolo, super esordio con il Galatasaray: entra e segna il gol decisivo L'esterno ex Roma in rete nella sfida contro il Kasimpasa. La squadra di Okan Buruk è sempre più in vetta nel campionato turco ...