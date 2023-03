Zaniolo subito decisivo in Turchia: entra, segna e il Galatasaray vince (Di sabato 11 marzo 2023) Gli sono bastati 11 minuti. È entrato subito dopo l'intervallo al posto di Yunus Akgun. E ha segnato. Questa è la storia felice di Nicolò Zaniolo al Galatasaray di Istanbul. È entrato e ha segnato, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 marzo 2023) Gli sono bastati 11 minuti. Ètodopo l'intervallo al posto di Yunus Akgun. E hato. Questa è la storia felice di Nicolòaldi Istanbul. Èto e hato, ...

