Zaniolo | gol al debutto con il Galatasaray – VIDEO

Prima presenza per Zaniolo con la maglia del Galatasaray e subito primo gol: la squadra di Istanbul vince 1-0 Nicolò Zaniolo ha fatto il suo debutto con il Galatasaray e gli sono bastati poco più di dieci minuti per trovare il primo gol. Zaniolo scored on his debut for Galatasaray pic.twitter.com/y2bPjIk3n8— Italian Football News ?? (@footitalia1) March 11, 2023 L'ex Roma, entrato all'inizio della ripresa, ha trovato il gol su un'azione iniziata dalla sua transizione e da lui conclusa con un triangolo con Rashica e un diagonale che consegna i tre punti alla capolista del campionato turco.

