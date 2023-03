Vai agli ultimi Twett sull'argomento... polato_maurizio : RT @SkyTG24: Patrick Zaki: 'La mobilitazione è stata la chiave della mia libertà' - SkyTG24 : Patrick Zaki: 'La mobilitazione è stata la chiave della mia libertà' - MediasetTgcom24 : Zaki: 'La mia battaglia per i diritti umani non si ferma' #zaki -

... molotov e lacrimogeni: scontri con la polizia Ha mai pensato di rinunciare alle sue idee in cambio della libertà 'No, mai - risponde convinto- . Da sette anni porto avanti labattaglia ...... soprattutto grazie alla mobilitazione dei cittadini italiani e bolognesi: questa è stata la chiave per lalibertà'. Così, in un'intervista a Qn, Patrick, lo studente dell'Università di ...... la pandemia, l'arresto di Patrick, trattamenti differenti tra migranti. Quanto può essere ... Ho una coscienza politica molto sviluppata e questo determina laposizione sociale. Porre l'accento ...

Patrick Zaki: "La mobilitazione è stata la chiave della mia libertà" Sky Tg24

questa è stata la chiave per la mia libertà". Così, in un'intervista a Qn, Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna ancora sotto processo in Egitto. Il ricercatore e attivista per i ...questa è stata la chiave per la mia libertà". Così Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna ancora sotto processo in Egitto, in un'intervista a Quotidiano Nazionale. "Da sette anni porto ...