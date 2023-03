Yanis Varoufakis | l' ex ministro picchiato in un quartiere anarchico di Atene

(Di sabato 11 marzo 2023) Il politico è stato insultato e aggredito da un gruppo di teppisti fuori dal ristorante dove stava cenando. È finito in ospedale con il naso ...

L'ex ministro delle Finanze greco è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti fuori da un ristorante ad Atene, nel quartiere anarchico di Exarchia. Dopo essere stato colpito al volto, è stato condotto in ospedale con il naso rotto. Il politico è stato insultato e aggredito da un gruppo di teppisti fuori dal ristorante dove stava cenando.

AGI - L'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito da un gruppo di persone davanti a un ristorante di Atene, nel quartiere anarchico di Exarchia. Lo riporta il sito Efimerida ...