Yamaha SBK, unico baluardo contro lo strapotere di Ducati

Doppietta in Superpole nel Gran Premio d'Indonesia e lotta serrata (dell'ex campione turco) contro Alvaro Bautista in Gara 2. La Superbike ha ufficializzato, in questi primi due appuntamenti, che la Ducati del primatista spagnolo sarà, nuovamente, la moto da battere in questa nuova stagione targata 2023. Lo strapotere messo in pista dalla rossa di Borgo Panigale non ha sorpreso, in realtà, ma ha inchiodato al muro tutte le rivali che hanno preso atto, una volta di più, della superiorità attuale del team Aruba. Tra i contendenti c'è, però, una squadra che sembra non aver alzato bandiera bianca: la SBK ha eletto Yamaha come ultimo baluardo all'egemonia della Nuvola Rossa. Riuscirà il team giapponese a opporre resistenza?

