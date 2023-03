WWE | La disponibilità di John Cena rimarrebbe piuttosto limitata

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 marzo 2023) Il leader della chain gang,, ha fatto il suo ritorno in WWE lo scorso lunedì a Raw, accettando la sfida di Austin Theory per un match per il titolo degli Stati Uniti a WrestleMania 39. I fan della federazione sono entusiasti dell’annuncio, e secondo alcuni rumors emersi negli ultimi giorniavrebbe terminato i suoi impegni cinematografici più imminenti, il che gli avrebbe permesso di essere presente a buona parte degli show da qui allo showcase of the immortals. Dave Meltzer ha però stroncato le aspettative dei fan, sottolineando durante il Wrestling Observer radio che ladel bostoniano rimane. “Non apparirà sempre a Raw e Smackdown” “Le riprese del film a cui stava lavorando, ” Ricky Stanicky”, sono effettivamente terminate il ...