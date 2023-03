Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Sarà davvero Konnan a introdurre il suo amico nella #WWEHOF? #TSOW #TSOS -

WWE: Konnan introdurrà Rey Mysterio nella Hall of Fame Zona Wrestling

Konnan dovrebbe introdurre Rey Mysterio nella classe del 2023 della Hall of Fame della WWE, almeno stando alle parole di Dave Meltzer.Konnan will be taking part in this year's WWE Hall of Fame ceremony. Dave Meltzer reports that Konnan will induct his friend Rey Mysterio into the WWE Hall of Fame at this month's ceremony over ...