Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Jey Uso ha motivato la sua scelta, non poteva tradire la sua famiglia per un egoista come Zayn… - bigdarktiger : IL RITORNO di JOHN CENA e la SCELTA di JEY USO! - WWE Raw 06/03/23 - SpazioWrestling : Le prime parole di Jey Uso dopo il sorprendente ritorno in puntata a Raw #WWE #Raw #JeyUso - SpazioWrestling : WWE: Jey Uso prende una decisione scioccante durante Raw *VIDEO* #JeyUso #WWE #RAW - Zona_Wrestling : WWE: Jey Uso ha fatto la sua scelta, attaccato a tradimento Zayn e rientro nella Bloodline -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ..."The King" LawlerUso ......Hartwell IYO SKY Ivar Jacy Jayne Jake "The Snake" Roberts JD McDonagh Jerry 'The King' Lawler...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che2k23,...Nel mentre continuano le tensioni all'interno della Bloodline soprattutto dopo il rifiuto da parte diUso di unirsi all'assalto dei suoi compagni di stable ai danni del canadese. Dove vedere...

WWE: Jey Uso rompe il silenzio dopo il suo ritorno a Raw (6 Marzo) Spazio Wrestling

Jey Uso broke the hearts of millions of wrestling fans by super kicking his "dawg" Sami Zayn this past Monday on "WWE Raw," just moments after embracing Zayn for a hug.On Friday's "WWE SmackDown," Jey ...He said Zayn was the one person he blamed, and he called Zayn selfish. The Usos turned their attention to Cody Rhodes, who came out and said he was ready for a fight. Zayn attacked The Usos from ...