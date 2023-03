World Cup | Settebello | rimonta da urlo e Croazia battuta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : World Cup, che rimonta per il Settebello: Croazia battuta #pallanuoto - sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldCup maschile 2023: rimonta incredibile del #Settebello contro la #Croazia, è la terza vittoria c… - asteMattonicini : - asteMattonicini : - Agenparl : PENTATHLON MODERNO, WORLD CUP 2023: ITALIA, BUONA LA PRIMA IN EGITTO ELENA MICHELI QUARTA, ALICE ... - -

sotto 12 - 7 all'ultimo intervallo, infila un parziale di 7 - 1 per l'unico decisivo vantaggio dell'intero incontro, ipotecando la qualificazione alla Final Six della World Cup già alla quarta vittoria. Spettacolo a Zagabria. Il Settebello firma una rimonta clamorosa contro la Croazia nel match valido per il Gruppo A della World Cup maschile 2023 di pallanuoto conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Giappone e Ungheria. Sotto di cinque punti al termine del terzo quarto (7 - 12), gli azzurri alzano...

Pallanuoto, World Cup 2023: clamoroso Settebello! Ribaltone nell'ultimo quarto, Croazia battuta e finali in cassaforte OA Sport

Impresa clamorosa, una rimonta di quelle da ricordare. Non sono Mondiali o Olimpiadi, ma in quel di Zagabria il Settebello si è inventato una partita memorabile. Nella terza giornata della World Cup d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 DEL LUNGO SALVA LA VITTORIA. 0.23 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Di Fulvio, un tiro spettacolare che finisce in porta, Italia-Croazia 14-13. 1.20 GOOOOOOOOOOOL, ...