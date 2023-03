World Cup maschile 2023 pallanuoto | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di sabato 11 marzo 2023) Il calendario dellaCupdi: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce laLeague, vinta l’unica volta dall’Italia proprio nell’ultima edizione dello scorso anno a Strasburgo. Le dodici squadre al via nella Division 1 (il livello più alto) si sfidano in una prima fase di qualificazione suddivise in due gironi. Le migliori tre di ciascun raggruppamento accederanno alle finali, in programma a Los Angeles il prossimo giugno. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, che proverà ancora una volta a confermarsi fra le migliori squadre del mondo. Di seguito, tutti ie ledellaCupdi ...