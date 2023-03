World Baseball Classic 2023: un brutta Italia cede 2-0 a Panama ed è quasi eliminata (Di sabato 11 marzo 2023) brutta sconfitta per l’Italia nella terza partita del World Baseball Classic 2023. Gli azzurri di Mike Piazza cedono di fronte a Panama per 0-2 in una partita non certo bella, e ora si ritrovano più vicini all’eliminazione che al passaggio ai quarti di finale (fermo restando che l’altro obiettivo, la qualificazione diretta al Classic 2026, resta alla portata). Sarà decisivo il confronto di domani chiamato derby europeo con l’Olanda. Saranno proprio gli orange i padroni del destino azzurro, nel senso che un loro successo contro Cina Taipei lascerebbe gli azzurri in corsa. L’Italia inizia anche con discreta fiducia, ma dopo il singolo di Frelick arriva il doppio gioco su Pasquantino, poi Dominic Fletcher trova la base su ball, ma arriva ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)sconfitta per l’nella terza partita del. Gli azzurri di Mike Piazza cedono di fronte aper 0-2 in una partita non certo bella, e ora si ritrovano più vicini all’eliminazione che al passaggio ai quarti di finale (fermo restando che l’altro obiettivo, la qualificazione diretta al2026, resta alla portata). Sarà decisivo il confronto di domani chiamato derby europeo con l’Olanda. Saranno proprio gli orange i padroni del destino azzurro, nel senso che un loro successo contro Cina Taipei lascerebbe gli azzurri in corsa. L’inizia anche con discreta fiducia, ma dopo il singolo di Frelick arriva il doppio gioco su Pasquantino, poi Dominic Fletcher trova la base su ball, ma arriva ...

