World Baseball Classic 2023 | Mike Piazza | “Abbiamo sprecato tanto con corridori in posizione punto Domani pensare solo a vincere”

(Di sabato 11 marzo 2023) Molto amara l’analisi didopo la sconfitta dell’Italia contro Panama nella terza partita del. Il manager della selezione azzurra sa che la situazione non è più dipendente dalle sole azioni della sua squadra, ma necessiterà anche di una mano dall’esterno (leggere alla voce Olanda). Queste le sue parole in conferenza stampa riportate dal sito della FIBS: “Oggifatto molto bene in difesa, con i lanci giusti e ottime giocate, ma non siamo riusciti a trovare la valida nel momento propizio. E’ stata una partita frustrante. Siamo stati un po’ troppo frenetici in battuta nei momenti importanti,forzatosenza trovare l’aggiustamento“....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : World Baseball Classic 2023: le parole di Mike Piazza dopo la sconfitta dell'Italia contro Panama - sportli26181512 : Baseball World Classic, Italia-Panama 0-2: Al Taichung Intercontinental Stadium di Taiwan, l’Italia incappa nella s… - sportface2016 : #WorldBaseballClassic: #Italia sconfitta 0-2 da #Panama, azzurri vicini all'eliminazione - infoitsport : World Baseball Classic 2023: Giappone travolgente sulla Corea del Sud - infoitsport : World Baseball Classic 2023: Australia travolgente sulla Cina, seconda vittoria per gli oceanici -

L'Italia cede 2 - 0 contro Panama nella sfida andata in scena all'alba italiana in quel di Taiwan e si trova ad un passo dall'eliminazione nelClassic 2023. Partita in cui, come si evince dal punteggio - la squadra allenata da Mike Piazza ha fatto una fatica tremenda a mettere punti sul tabellone. Match che si sblocca al ...La più importante rivalità deleuropeo sarà decisiva per il cammino dell'Italia, ma potrebbe non dipendere più tutto dagli azzurri di Mike Piazza Nell'altro impegno della mattinata italiana, ...All'indomani dello storico successo su Cuba, l'Italia esce sconfitta dai padroni di casa di Taiwan nel secondo impegno delClassic. Gli asiatici si aggiudicano la sfida per 11 - 7, grazie a tre fuoricampo in una gara dominata dagli attacchi, rimasta equilibrata solo fino a metà davanti ad un pubblico di ...