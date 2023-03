World Baseball Classic 2023: Australia travolgente sulla Cina, seconda vittoria per gli oceanici (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo successo di questo World Baseball Classic per l’Australia. Gli oceanici non hanno alcun problema nel regolare la Cina per 12-2, attivando peraltro la manifesta al settimo inning. Si tratta della prima applicazione della stessa nel corso dell’edizione di quest’anno, ma anche di una specie di assicurazione, se non sui quarti di finale, quantomeno sulla partecipazione al Classic nel 2026. L’Australia parte subito fortissimo: riempie le basi e poi arriva iol doppio da tre punti di Wingrove, una palla alta verso la fine del campo. Gli aussie rincarano la dose nella terza ripresa, in virtù dei singoli di George prima e Whitefield poi che provocano i punti del 5-0. LIVE Italia-Panama 0-2, World ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo successo di questoper l’. Glinon hanno alcun problema nel regolare laper 12-2, attivando peraltro la manifesta al settimo inning. Si tratta della prima applicazione della stessa nel corso dell’edizione di quest’anno, ma anche di una specie di assicurazione, se non sui quarti di finale, quantomenopartecipazione alnel 2026. L’parte subito fortissimo: riempie le basi e poi arriva iol doppio da tre punti di Wingrove, una palla alta verso la fine del campo. Gli aussie rincarano la dose nella terza ripresa, in virtù dei singoli di George prima e Whitefield poi che provocano i punti del 5-0. LIVE Italia-Panama 0-2,...

