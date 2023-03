Wild Hearts | recensione | un nuovo metodo di caccia

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo quattro anni di sviluppo da parte di Omega Force e pubblicato da Electronic Arts,si è posto l’arduo compito di rivaleggiare con il capostipite degli “Hunting Games”. I Kemono avranno sopraffatto i Mostri? Omega Force e la “grossa” I Kemono posso entrare in stato di furia e intensificare la lotta – credits: dal webOmega Force, già famosa per i vari Dynasty Warriors, non è al primo tentativo di insinuarsi nel genere: già nel lontano 2013 aveva provato ad inserirsi nel mercato di Monster Hunter con Toukiden: The Age of Demons, titolo per PlayStation Vita e PlayStation Portable, in totale antitesi ai titoli Monster Hunter del periodo, figli della migrazione su console Nintendo. Il gioco riscosse una buona accoglienza in patria (al tempo dominata dal capostipite del genere). Toukiden ebbe anche un seguito, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GameXperienceIT : Wild Hearts, un nuovo Kemono nel primo aggiornamento dei contenuti - Nerdmovieprod : Il nuovo kemono Laharback Hellfire arriva oggi in WILD HEARTS con il primo aggiornamento di marzo #PlayWildHearts - pressstart_xyz : Wild Hearts, pubblicato il primo aggiornamento di contenuti post-lancio - GamesPaladinsIT : ?? Il nuovo kemono Laharback Hellfire arriva oggi in WILD HEARTS con il primo aggiornamento di marzo #PC… - AkibaGamers : EA annuncia che da oggi è disponibile il primo aggiornamento gratuito di WILD HEARTS, che introduce il terrificante… -

Il primo aggiornamento dei contenuti dopo il lancio di, il gioco in cui si cacciano mostri di EA Originals e KOEI TECMO , è disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X - S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store . ...I nuovi arrivati, ossia, Football Manager 2023 e " appunto " Hogwarts Legacy sono ovviamente tutti nella top ten, con GTA V sempreverde in seconda posizione su PlayStation 5. Poco sotto, ...La versione PS5 di Hogwart's Legacy è stato il gioco più venduto con 36.958 copie, seguito dacon 26.905 copie. Nintendo può consolarsi con il resto della classifica, in cui è ...

Wild Hearts: un update gratis aggiunge il nuovo kemono Hellfire ... Multiplayer.it

If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy. EA and Omega Force have released a first, much-needed patch to improve the PC performance ...A tre settimane di distanza dal lancio, Wild Hearts ottiene il primo DLC gratuito, che aggiunge al mondo di gioco il nuovo kemono chiamato Hellfire Laharaback, variante inedita che va dunque ad aggiun ...