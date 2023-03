West Ham, video shock allo stadio: sniffano in testa ad un tifoso (Di sabato 11 marzo 2023) LONDRA - Ha dell'incredibile quanto accaduto sugli spalti del l'Olympic Stadium di Londra, dove un gruppo di tifosi del West Ham ha condiviso in rete un video mentre sniffano una polvere bianca ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 marzo 2023) LONDRA - Ha dell'incredibile quanto accaduto sugli spalti del l'Olympic Stadium di Londra, dove un gruppo di tifosi delHam ha condiviso in rete unmentreuna polvere bianca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WestHam, banditi tifosi dallo stadio: sniffavano polvere bianca dalla teste di un uomo pelato - sportli26181512 : West Ham, video shock allo stadio: sniffano in testa ad un tifoso: Scene incredibili all'Olympic Stadium di Londra:… - TonyTheMajor : È incredibile come il west ham senza scamacca l'anno scorso fa un campionato della Madonna con scamacca è terzultim… - MansillaAndresM : @bjs_alejo2 Boca Corinthians West ham Manchester united Manchester city Juventus Boca - infernALE96 : Pesantissimo per la lotta salvezza. Anche il West Ham rischia adesso -