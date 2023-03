Wall Street Journal: Elon Musk sta progettando di costruire la sua città (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo un dossier del quotidiano internazionale, l’imprenditore avrebbe acquistato oltre 14 chilometri quadrati di terreni vicino ad Austin Leggi su lastampa (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo un dossier del quotidiano internazionale, l’imprenditore avrebbe acquistato oltre 14 chilometri quadrati di terreni vicino ad Austin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silicon Valley Bank è stata sospesa a Wall Street in attesa di comunicazioni. I titoli della banca sono in calo del… - davcarretta : Il mitico Luciano Capone nominato veggente in capo da un editoriale del Wall Street Journal. I poteri magici dei l… - cocchi2a : RT @tranellio: La moneta USD è crollata di valore dopo che la sua società di gestione ha rivelato di detenere 3,3 miliardi di dollari nella… - tranellio : La moneta USD è crollata di valore dopo che la sua società di gestione ha rivelato di detenere 3,3 miliardi di doll… - GGMCantagallo : RT @sbirillina: Sto ovviamente trascorrendo il sabato sera a fare baldoria con gli amici, non di certo a leggere un libro sulla crisi del ‘… -