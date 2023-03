von der Leyen: 'Sanzioni alla Cina? Puniamo chi aiuta la Russia' (Di sabato 11 marzo 2023) La guerra in Ucraina prosegue e l'Occidente è determinato a non accettare l'invasione di Putin . "Abbiamo già sanzionato Paesi terzi, come l'Iran , che hanno aggirato le nostre Sanzioni". Così Ursula ... Leggi su globalist (Di sabato 11 marzo 2023) La guerra in Ucraina prosegue e l'Occidente è determinato a non accettare l'invasione di Putin . "Abbiamo già sanzionato Paesi terzi, come l'Iran , che hanno aggirato le nostre". Così Ursula ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Biden e Von Der Leyen trattano la transizione energetica @nicolaborzi - LaVeritaWeb : Per vendicare il blocco delle vetture a batteria, Ursula von der Leyen congela 19 miliardi in attesa della riforma… - HSkelsen : L'italiana ENEL fornirà 5.700 pannelli solari all'Ucraina. Forniranno elettricità alle infrastrutture critiche. L'h… - alessandrapred3 : @eziamor @nieddupierpaolo @AxiaFel Di certo è meglio, però anche lei non scherza! Troppo accondiscendente con i vol… - orsobrunoUAPDV : ?????????????? Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un incontro con il presidente degli Stati Uniti… -