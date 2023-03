Volontariato e formazione: istituto ‘Rampone’ e Ail insieme per la ricerca (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Avvicinare i ragazzi al Volontariato. Questo l’obiettivo dell’ambizioso progetto dell’istituto Rampone, “Hand in Hand”, realizzato in collaborazione con l’AIL Benevento – sezione “Stefania Mottola”. Gli studenti della classe 4D, indirizzo grafica e comunicazione, hanno effettuato un restyling grafico del magazine semestrale “Benevento Notizie” dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Parte integrante della iniziativa è anche la manifestazione che vede protagoniste le uova di Pasqua, in piazza dal 24 al 26 marzo, nel corso della quale si costruirà un percorso per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento alla professione dell’I.S. “Palmieri Rampone Polo”. Le docenti/tutor, Simona Curcio e Paola Serino, insieme ai ragazzi, hanno illustrato nell’aula ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Avvicinare i ragazzi al. Questo l’obiettivo dell’ambizioso progetto dell’Rampone, “Hand in Hand”, realizzato in collaborazione con l’AIL Benevento – sezione “Stefania Mottola”. Gli studenti della classe 4D, indirizzo grafica e comunicazione, hanno effettuato un restyling grafico del magazine semestrale “Benevento Notizie” dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Parte integrante della iniziativa è anche la manifestazione che vede protagoniste le uova di Pasqua, in piazza dal 24 al 26 marzo, nel corso della quale si costruirà un percorso per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento alla professione dell’I.S. “Palmieri Rampone Polo”. Le docenti/tutor, Simona Curcio e Paola Serino,ai ragazzi, hanno illustrato nell’aula ...

