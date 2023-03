Volley, SuperLega: Verona batte Cisterna e chiude la regular season al quinto posto. Laziali fuori dai playoff (Di sabato 11 marzo 2023) Verona ha sconfitto Cisterna nell’anticipo della 26ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Gli scaligeri hanno confermato il pronostico della vigilia di fronte al proprio pubblico dell’AGSM Forum, riuscendo a imporsi con il punteggio di 3-1 (25-22; 25-20; 21-25; 25-20) e chiudono così la regular season con un brillante quinto posto (14 successi e 37 punti). I ragazzi di coach Rado Stoytchev se la dovranno vedere ai quarti di finale dei playoff scudetto con la quarta della graduatoria, ovvero una tra Trento, Modena e Civitanova. Verona ha anche spento le ultime speranze di Cisterna di accedere alla post-season: i Laziali chiudono ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)ha sconfittonell’anticipo della 26ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Gli scaligeri hanno confermato il pronostico della vigilia di fronte al proprio pubblico dell’AGSM Forum, riuscendo a imporsi con il punteggio di 3-1 (25-22; 25-20; 21-25; 25-20) e chiudono così lacon un brillante(14 successi e 37 punti). I ragazzi di coach Rado Stoytchev se la dovranno vedere ai quarti di finale deiscudetto con la quarta della graduatoria, ovvero una tra Trento, Modena e Civitanova.ha anche spento le ultime speranze didi accedere alla post-: ichiudono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 22ª RS anticipo: Verona supera Cisterna in 4 set, risultato che esclude i pontini dai playoff e qualifica invece matem… - Gazzetta_it : Superlega, Verona vince l’anticipo su Cisterna e manda Milano ai playoff - pilloledivolley : 22ª RS anticipo: Verona supera Cisterna in 4 set, risultato che esclude i pontini dai playoff e qualifica invece ma… - unnuenwtohrva : RT @PowervolleyMI: Le parole pre gara di coach Roberto Piazza in vista del match con Taranto! Leggi di più sul nostro sito - sportface2016 : Volley, #Superlega: sfuma il sogno playoff per #Cisterna, vince #Verona 3-1 -