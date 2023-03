Volley, Superlega 2022/2023: sfuma il sogno playoff per Cisterna, vince Verona 3-1 (Di sabato 11 marzo 2023) La WithU Verona sconfigge in quattro set la Top Volley Cisterna nella partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di Volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, conquistano un’altra vittoria sul campo di casa e difendono la posizione, approcciando nel migliore dei modi i playoff. playoff Scudetto che sfumano invece per la formazione di Fabio Soli, che resta nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano. Al Pala Agsm AIM di Verona finisce 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-20) con la squadra di casa che vince meritatamente, trascinata dallo sloveno Mozic e dalla potenza di ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) La WithUsconfigge in quattro set la Topnella partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season didimaschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, conquistano un’altra vittoria sul campo di casa e difendono la posizione, approcciando nel migliore dei modi iScudetto cheno invece per la formazione di Fabio Soli, che resta nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano. Al Pala Agsm AIM difinisce 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-20) con la squadra di casa chemeritatamente, trascinata dallo sloveno Mozic e dalla potenza di ...

