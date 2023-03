Volley, A1 Femminile 2022/2023: Novara dura un set, Conegliano trionfa 3-1 e consolida il primo posto (Di sabato 11 marzo 2023) La Prosecco Doc Imoco Conegliano sa solo vincere. Nella partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di Volley è arrivata la 21esima vittoria stagionale in 22 partite per le pantere di Daniele Santarelli. Sconfitta al Pala Verde di Vilorba di Treviso l’Igor Gorgonzola Novara con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13). In quello che ormai è un grande classico della pallavolo italiana, la squadra di casa ha faticato in avvio, salvo poi salire in cattedra e conquistare un successo meritato che le consente di restare saldamente al comando della classifica. Niente da fare per le zanzare di Stefano Lavarini, incapaci di ottenere punti per difendere la quarta posizione e vittime di un calo verticale dopo un ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) La Prosecco Doc Imocosa solo vincere. Nella partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season di Serie A1diè arrivata la 21esima vittoria stagionale in 22 partite per le pantere di Daniele Santarelli. Sconfitta al Pala Verde di Vilorba di Treviso l’Igor Gorgonzolacon il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13). In quello che ormai è un grande classico della pallavolo italiana, la squadra di casa ha faticato in avvio, salvo poi salire in cattedra e conquistare un successo meritato che le consente di restare saldamente al comando della classifica. Niente da fare per le zanzare di Stefano Lavarini, incapaci di ottenere punti per difendere la quarta posizione e vittime di un calo verticale dopo un ...

