"Voi della Lega...". Il prete di Cutro attacca e Centinaio perde la pazienza | Video (Di sabato 11 marzo 2023) Vivacissimo scambio di vedute a L'aria che tira, su La7, tra il leghista Gian Marco Centinaio e don Rosario Morrone, in colLegamento dalla spiaggia di Cutro. Il tema è il CdM andato in scena giovedì sera nella cittadina calabrese a 12 giorni dal drammatico naufragio costato la vita a oltre 70 migranti. "Hanno fatto bene a trasferirlo qui - premette il parroco - ma non sono stati umani, dovevano andare da quelle persone", riferendosi ai familiari delle vittime. "Voi della Lega, per favore, continuate a dire che noi non stiamo dicendo che gli scafisti non devono essere combattuti, ma stiamo scherzando? E' una cosa così ovvia, noi parliamo di corridoi umanitari. E soprattutto noi siamo urtati con la vostra filosofia, state facendo passare queste persone (i migranti, ndr) come dei nemici, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Vivacissimo scambio di vedute a L'aria che tira, su La7, tra il leghista Gian Marcoe don Rosario Morrone, in colmento dalla spiaggia di. Il tema è il CdM andato in scena giovedì sera nella cittadina calabrese a 12 giorni dal drammatico naufragio costato la vita a oltre 70 migranti. "Hanno fatto bene a trasferirlo qui - premette il parroco - ma non sono stati umani, dovevano andare da quelle persone", riferendosi ai familiari delle vittime. "Voi, per favore, continuate a dire che noi non stiamo dicendo che gli scafisti non devono essere combattuti, ma stiamo scherzando? E' una cosa così ovvia, noi parliamo di corridoi umanitari. E soprattutto noi siamo urtati con la vostra filosofia, state facendo passare queste persone (i migranti, ndr) come dei nemici, non ...

