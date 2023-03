"Vivete in un altro mondo". Plotone rosso a In Onda? E Storace zittisce tutti (Di sabato 11 marzo 2023) Si parla della tragedia di Cutro a In Onda. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio anche Francesco Storace. È l'editorialista di Libero a prendere per primo la parola. E di fronte ai conduttori di La7 che incalzano, Storace non attende a rispondere: "Prendo atto che il ministro degli Interni si è precipitato la mattina dopo il dramma, poi c'è stato il presidente della Repubblica. Giorgia Meloni non c'è stata perché doveva volare al G20. Quei morti? Grecia e Turchia hanno detto no a quei migranti, voi non lo avete detto". "Abbiamo parlato del terremoto...", lo interrompe Parenzo. "No, no, non parlo del terremoto. Dico che hanno negato lo sbarco dei migranti", precisa Storace lasciando il conduttore ammutolito. E ancora: "C'è chi ha parlato di strage di Stato, è una cosa gravissima e io mi ribello". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Si parla della tragedia di Cutro a In. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio anche Francesco. È l'editorialista di Libero a prendere per primo la parola. E di fronte ai conduttori di La7 che incalzano,non attende a rispondere: "Prendo atto che il ministro degli Interni si è precipitato la mattina dopo il dramma, poi c'è stato il presidente della Repubblica. Giorgia Meloni non c'è stata perché doveva volare al G20. Quei morti? Grecia e Turchia hanno detto no a quei migranti, voi non lo avete detto". "Abbiamo parlato del terremoto...", lo interrompe Parenzo. "No, no, non parlo del terremoto. Dico che hanno negato lo sbarco dei migranti", precisalasciando il conduttore ammutolito. E ancora: "C'è chi ha parlato di strage di Stato, è una cosa gravissima e io mi ribello". ...

