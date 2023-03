Vincoli, politica e cittadini: i nodi dello stadio Milan a La Maura (Di sabato 11 marzo 2023) Un iter burocratico complesso attende il Milan nel suo obiettivo di realizzare il nuovo stadio nell’area dell’Ippodromo La Maura. Una corsa a ostacoli, come spiega la Gazzetta dello Sport, in cui il rischio è che le tempistiche si possano allungare. Nel recente incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il club rossonero ha confermato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 11 marzo 2023) Un iter burocratico complesso attende ilnel suo obiettivo di realizzare il nuovonell’area dell’Ippodromo La. Una corsa a ostacoli, come spiega la GazzettaSport, in cui il rischio è che le tempistiche si possano allungare. Nel recente incontro con il sindaco dio Giuseppe Sala, il club rossonero ha confermato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

