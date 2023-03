(Di sabato 11 marzo 2023)parteciperà allaMaraton, grande evento diche andrà in scena dal Sudafrica dal 19 al 26 marzo. Lo Squalo farà coppia conr esperto che è già salito sul podio in questa kermesse. Il siciliano, che ha lasciato il ciclismo su strada al termine della passata stagione, pedalerà su bici Scott, le stesse che equipaggiano la Q36.5, team svizzero di livello Professional di cui è consulente. Il 38enne, vincitore del Tour de France 2014 e di due edizioni del Giro d’Italia, sarà così affiancato dal 34enne comasco, già bronzo mondiale di marathon nel 2019. Originariamente, uomo capace di imporsi in tutti i Grandi Giri di tre settimane, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Vincenzo Nibali correrà la Cape Epic in mountain bike: cambio di compagno, arriva Samuele Porro - - CorriereAl : Buon compleanno Museo ACDB: giovedì mostra dedicata a Vincenzo Nibali - Sport24h_it : Proseguono le celebrazioni del Museo ACDB per festeggiare i propri primi cinque anni di attività con un calendario… - SpazioCiclismo : Vincenzo Nibali soddisfatto del suo esordio nel circuito MTB - francoybrusco : RT @Sportellate_it: Con l’addio di Vincenzo Nibali, in Italia è già partita la caccia al suo erede. Al via della nuova stagione, ci sono ta… -

Cambio di programma, o per meglio dire di compagno, in vista della Cape Epic per. Il 38enne siciliano aveva nei piani di partecipare alla Cape Epic, una delle più impegnative gara marathon di mountain bike (in calendario in Sudafrica dal 19 al 26 marzo) assieme a ...Nell'ambito delle celebrazioni dei primi cinque anni di attività del Museo Alessandria Città delle Biciclette, il prossimo 31 marzovisiterà le sale a Palazzo Monferrato , in via San ...... ma l'albo d'oro ha nomi importanti come: Simon Yates (2020), Roglic (2019), Quintana (2015, 2017) Alberto Contador (2014) e due volte consecutive(2012,2013). Indimenticabile la ...

Vincenzo Nibali correrà la Cape Epic in mountain bike: cambio di compagno, arriva Samuele Porro OA Sport

Vincenzo Nibali parteciperà alla Cape Epic Maraton, grande evento di mountain bike che andrà in scena dal Sudafrica dal 19 al 26 marzo. Lo Squalo farà coppia con Samuele Porro, biker esperto che è già ...Il team si chiama Team Italian Friends e ha bici Scott. La più impegnativa gara Marathon in mountain bike si svolgerà in Sudafrica dal 19 al 26 marzo. Con lo Squalo non ci sarà Santaromita, che si è f ...