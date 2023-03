Villarreal-Real Betis (domenica 12 marzo 2023 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Verdiblancos privi di Luiz Felipe (Di sabato 11 marzo 2023) Quella di domenica non potrà mai essere una partita normale per Quique Setien: l’allenatore del VillarReal ritrova il popolo betico, che lo ha amato alla follia e con il quale ha vissuto gioie incredibili e notti davvero felici, anche in Europa. Non c’è spazio per il passato, però, nello scontro dell’Estadio de la Ceramica: i InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 11 marzo 2023) Quella dinon potrà mai essere una partita normale per Quique Setien: l’allenatore delritrova il popolo betico, che lo ha amato alla follia e con il quale ha vissuto gioie incredibili e notti davvero felici, anche in Europa. Non c’è spazio per il passato, però, nello scontro dell’Estadio de la Ceramica: i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mahmoud_zohouri : Le partite di oggi in Premier League #Westham_United_Aston_Villa #Fulham_Arsenal #ManchesterUnited_Southampton… - mahmoud_zohouri : Le partite di oggi in Premier League #Westham_United_Aston_Villa #Fulham_Arsenal #ManchesterUnited_Southampton… - infobetting : Villarreal-Real Betis (domenica 12 marzo 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos privi di Luiz… - danij_95 : @_alex91_ Fuori casa pure non è che siano proprio impossibili Real Madrid a parte (anche se avranno la Champions in… - ServadeiDanilo : Fuori casa oltre al Real Madrid, invece, il Celta affronterà Espanyol, Siviglia, Villarreal, Getafe, Athletic e Cad… -