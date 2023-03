Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 11 marzo 2023)DELL’11 MARZOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALNE TIBURTINA CI SONO RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLA STESSA TANGENZIALE; SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, QUESTO AVVENUTO NELLA PRIMA MATTINATA, SULLA PONTINA PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO NEI PRESSI DI APRILIA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DA VIA SELCIATELLA IN DIREZIONE; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoCONSALV3 : @mannocchia @gualtierieurope 'È inammissibile la sporcizia di Roma, è inammissibile la viabilità di Roma, è inammis… - romanoincazzat0 : La viabilità di piazzale Ostiense è da anni 70. - NervoSaldo : Di quali problemi mentali soffriva chi ha progettato la viabilità a Roma? - Riccardosalv12 : @gualtierieurope @mannocchia @InfoAtac È inammissibile la sporcizia di Roma, è inammissibile che Roma abbia così po… - RivieraSportit : Milano-Sanremo 2023: tra 10 giorni l'arrivo in via Roma, ecco tutti i divieti e i cambi di viabilità -

Per quanto riguarda lain città nella giornata di sabato 11 marzo Piazzarimarrà chiusa per la rimozione della copertura del mercato e Via Brignone sarà interdetta al traffico e ai ...Resta un pio desiderio il ritorno alla normalesulla strada Gardesana: non tornerà a doppio senso domani come era invece previsto, ma ...necessaria a convogliare le acque piovane di via......alla salvaguardia") che al punto 7.2.1 ("Uso infrastrutturale") non consente lalocale. ... A suffragio della propria tesi dasostengono che "a riprova della correttezza dell'impostazione ...