Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 11 marzo 2023)DELL’11 MARZOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 49 CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA SELCIATELLA IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; TRAFFICOR EGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’. IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA.PONZA PREVISTA PER LE ORE 15.00. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...