Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2023 ore 07:30

Viabilità DELL'11 MARZO 2023 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, IL PRIMO TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA, L'ALTRO PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E LA RUSTICA; UN INVITO ALLA DOVUTA PRUDENZA. E SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL'INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral

