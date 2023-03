Via Osimhen, Kvaratskhelia e Spalletti: così vogliono destabilizzare il Napoli (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli vola in Serie A ed in Champions League ma si parla di possibili addii di Kvaratskhelia, Osimhen e Spalletti. La stampa italiana mainstream, spesso molto legata al Nord Italia, sembra essere più interessata al futuro del Napoli che al presente. Si parla continuamente di un possibile addio di Osimhen, così come quello di Kvaratskhelia. Ma l’ultimo, in ordine di tempo, è il futuro di Spalletti che viene accostato al Tottenham ed altri grandi club europei. Voci che sono aumentate a dismisura dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio e che potrebbero non contribuire alla serenità del gruppo. Basti pensare che Osimhen recentemente ha parlato di un futuro in Premier League, sottolineando che era ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Ilvola in Serie A ed in Champions League ma si parla di possibili addii di. La stampa italiana mainstream, spesso molto legata al Nord Italia, sembra essere più interessata al futuro delche al presente. Si parla continuamente di un possibile addio dicome quello di. Ma l’ultimo, in ordine di tempo, è il futuro diche viene accostato al Tottenham ed altri grandi club europei. Voci che sono aumentate a dismisura dopo la sconfitta delcontro la Lazio e che potrebbero non contribuire alla serenità del gruppo. Basti pensare cherecentemente ha parlato di un futuro in Premier League, sottolineando che era ...

