Via libera alla trasferta dei tifosi dell'Eintracht, i timori del Napoli: «Possibilità concreta di disordini» Dopo la decisione del Tar della Campania che ha accolto il ricorso dell'Eintracht Francoforte, sospendendo di fatto il provvedimento del ministero dell'Interno che vietava la vendita di biglietti ai tifosi residenti in Germania per la sfida di Champions League contro il Napoli, ora è la società di De Laurentiis a far sapere di essere «fortemente preoccupata» per il via libera ai tifosi tedeschi. «Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla Possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal ...

