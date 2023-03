Vi dico quando si andrà in pensione davvero | la promessa storica di Durigon

(Di sabato 11 marzo 2023) «A calcio giocavo da stopper, poi mediano di copertura. Ero tamugno, me la cavavo. Latina, Juve Stabia, sono arrivato alla C2, ho lasciato a 26 anni riconsegnando gli assegni post -datati perché mi ero stufato. Sceso in Promozione, la palla non era mai a terra, sempre palloni in aria, lanci lunghi, poca concretezza. Parliamo di tanti chili fa...». La politica del rilancio non le garba? «Ecco sì, penso che abbia stancato gli italiani e che questo governo sia un'occasione imperdibile per mettere le cose a terra, come si dice». E le tensioni tra alleati, dal caso Donzelli a quello Piantedosi? «Ho fatto parte di un governo spaccato, quello con i grillini. Alla fine la responsabilità della rottura è caduta solo su Salvini, ma era tutta la Lega che lo implorava di staccare. Non si riusciva ad andare avanti». Perché? «I grillini non tolleravano che li avessimo sorpassati e doppiati alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Il mondo dei #guerratroll e del #sestopolo è bellissimo. Quando alle domande provocatorie rispondevo: “lo trova scr… - MessoraClaudio : Siediti, prenditi il tuo tempo, respira. Quando sei pronto, te lo dico... ma cerca di stare calmo. E sii coraggioso… - sole_mmcg : Lo vedi che ho ragione quando dico che sei un’opera d’arte? ?? - omniafluit : RT @Dashamayer14: Oggi sono triste ?? ?? è una di quelle volte quando che dico “non voglio crederci” Giovane, forte, coraggioso, l’eroe… ti… - misterj1995 : RT @sirkosdress: purtroppo io non scherzo quando dico che ieri notte avrò visto questa scena in loop almeno 20 volte e non ricordo assoluta… -

Però mi domando e: come mai non avevano la stessa postura, diciamo la stessa ferocia,al posto di Giorgia c'era Mario - s'intende Draghi - e in mare sono crepate 2.687 persone - Questa ...Leisaluta chiede a tutti di pregare per lei. Perché Sono sicuro che tutti pregano. Ai non credenti: pregate per me e se non pregate mandatemi buone ondate. Un ateo amico mi scrive: ...e ...... penso a questa città e mi convinco sempre più che dobbiamo riaprire tanti cinema, e loda cittadino e non da attore. Ce ne stanno tante di sale da riaprire, perchéArmando faceva il ...

Spalletti: "Vi dico quando saremo convinti di aver messo le mani ... Sport Napoli News

Ci sta. Questo è il ruolo dei cronisti. Però mi domando e dico: come mai non avevano la stessa postura, diciamo la stessa ferocia, quando al posto di Giorgia c’era Mario - s’intende Draghi - e in mare ...Vittoria dello Spezia in casa contro l’Inter. Questo il commento del tecnico Leonardo Semplici a DAZN e nella conferenza stampa raccolta da TMW. PRESTAZIONE – “Faccio i complimenti ai ragazzi che hann ...