Vetri rotti, fanali e catalizzatori rubati: razzia di auto nella notte al Nuovo Salario: ‘Situazione fuori controllo’ (FOTO) (Di sabato 11 marzo 2023) Roma. Una vera e propria razzia di auto quella che è avvenuta stanotte al Nuovo Salario, nel terzo Municipio. A finire nel mirino dei malviventi circa una ventina di auto, tutte danneggiate: Vetri rotti, computer interni rubati, rubati i fanali anteriori e posteriori, nonché smontato parti delle vetture e catalizzatori. A finire nel mirino dei malviventi diverse vetture parcheggiate in strade tra loro vicine, nessuna auto stata risparmiata: Smart, Alfa Romeo, Jeep Renegade, Mini Cooper, 500XL tutte ugualmente devastate e inutilizzabili. Una devastazione in piena regola e un’amara sorpresa per i residenti del quartiere che, già da diverso tempo ormai, lamentano la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) Roma. Una vera e propriadiquella che è avvenuta staal, nel terzo Municipio. A finire nel mirino dei malviventi circa una ventina di, tutte danneggiate:, computer internianteriori e posteriori, nonché smontato parti delle vetture e. A finire nel mirino dei malviventi diverse vetture parcheggiate in strade tra loro vicine, nessunastata risparmiata: Smart, Alfa Romeo, Jeep Renegade, Mini Cooper, 500XL tutte ugualmente devastate e inutilizzabili. Una devastazione in piena regola e un’amara sorpresa per i residenti del quartiere che, già da diverso tempo ormai, lamentano la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Vetri rotti, fanali e catalizzatori rubati: razzia di auto nella notte al Nuovo Salario: ‘Situazione fuori controll… - 40Thavha : @GrandeFratello adesso che avete la palla di gomma piuma , e menomale , se era da calcio sfasciate l'intera casa… - ChiaraBianca3 : @itsmeback_ No, la colpa è di chi da l'informazione su dati non verificati!!! . Burioni, non puoi più attaccarti ai… - SteCasati7 : @addivinolaanton Le mie fanno rumore di vetri rotti,va bene lo stesso? - EnnioCristiano2 : RT @Flavia271866851: Ma ancora mi commuovo Per un bacio lontano, una foto ricordo Per la notte che piano ridiventa giorno E camminare sui v… -