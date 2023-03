Versace sfila a Los Angeles con una nuova, stellare «couture-à-porter» (Di sabato 11 marzo 2023) La collezione Autunno-Inverno 2023/24, presentata di fronte a un suggestivo tramonto californiano, vuole far sognare (ri)percorrendo i fasti di un'eleganza retrò che assottiglia al massimo i confini con l'alta moda Leggi su vanityfair (Di sabato 11 marzo 2023) La collezione Autunno-Inverno 2023/24, presentata di fronte a un suggestivo tramonto californiano, vuole far sognare (ri)percorrendo i fasti di un'eleganza retrò che assottiglia al massimo i confini con l'alta moda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hrstyles_ : A me Emrata quando sfila proprio non piace. Si parla tanto di Kendall, ma secondo me è migliorata tanto. La sua ult… - F91KLORE : kendall che sfila per versace super bombastic side eye - erica06065959 : Aspettiamo @mengonimarco una volta che sfila per @Versace ?? - indueminuti_ : se marco sfila per versace dovete raccogliermi con il cucchiaino io ve lo dico :) - AliceM3987 : RT @katiaMMLights: Ho pensato a qualche ipotesi ?? 1) Marco sfila per Versace. ???? 2) Marco canta durante la sfilata di Versace. ???? 3) Marco… -