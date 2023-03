Verona-Monza, Zaffaroni: “Veloso convocato, non pensiamo allo Spezia” (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà gli scaligeri ospitare al “Bentegodi” il Monza. Un match che ha assunto ancora più importanza dopo la vittoria a sorpresa dello Spezia sull’Inter, con il Verona che deve vincere per tornare a -3 dal quartultimo posto che vale la salvezza. “Dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza pensare agli altri, sono cose che non possiamo controllare – spiega Zaffaroni – Sicuramente sono colpi importanti nell’economia di un campionato per le piccole, ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso con grande intensità e prestazioni senza farci condizionare dagli altri.” A livello di singoli, ci saranno importanti novità: “Veloso sarà convocato, ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico dell’Hellas, Marco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà gli scaligeri ospitare al “Bentegodi” il. Un match che ha assunto ancora più importanza dopo la vittoria a sorpresa dellosull’Inter, con ilche deve vincere per tornare a -3 dal quartultimo posto che vale la salvezza. “Dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza pensare agli altri, sono cose che non possiamo controllare – spiega– Sicuramente sono colpi importanti nell’economia di un campionato per le piccole, ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso con grande intensità e prestazioni senza farci condizionare dagli altri.” A livello di singoli, ci saranno importanti novità: “sarà, ...

