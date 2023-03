Verona-Cisterna in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley (Di sabato 11 marzo 2023) Tutto pronto per WithU Verona-Top volley Cisterna, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e difendere la posizione. La formazione di Fabio Soli, nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano, proverà invece a guadagnare una posizione per accedere ai Playoff Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 11 marzo al Pala Agsm AIM di Verona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Verona-Cisterna ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Tutto pronto per WithU-Top, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season didimaschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e difendere la posizione. La formazione di Fabio Soli, nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano, proverà invece a guadagnare una posizione per accedere ai Playoff Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 11 marzo al Pala Agsm AIM di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita...

