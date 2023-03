Verde pubblico e nelle scuole | il Comune finanzia interventi per 800mila euro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. Lavori di manutenzione straordinaria per la tutela e valorizzazione dele scolastico. Questo è quanto si legge negli atti deliberati dalla Giunta Gori che ha messo sul piatto, in una settimana, un importo pari aperre, in ordine, una serie diin trecittadine, per un valore di 400mila, e per mettere a punto il progetto esecutivo del parco del Galgario, con un importo equivalente. Gliverranno effettuati durante l’estate, precisamente dalla fine di giugno in avanti, e nell’arco di due mesi dovrebbero trovare compimento. GliCoghetti, ...