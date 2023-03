(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la sconfittalo Spezia, per l’è già tempo di pensare all’importantissima trasferta in casa del. Alla BoboTV su Twitch, Nicolaha espresso la sua convinzione di vedere una prestazione diversa da parte dei nerazzurri vista la caratura dell’avversario. PRESTAZIONE DIFFERENTE – Nicolaè sicuro che l’una grande partita martedì in Champions League: «Io sono convinto cheil. L’sa attaccarequando ci sono più spazi.lo Spezia all’ottantesimo Inzaghi ha cambiato qualcosa, ha messo la difesa a quattro. Ma il problema è la grande confusione. Le belle partite che hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ventola: «Inter, contro il Porto farà bene. Diverso con le grandi» - - GiorgioPasta : @Inter Con mio papà, Inter-Milan 2-4.. Ventola e Kallon, marcatori per noi.. Come prima partita direi da dimenticar… - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Poteva diventare ? forte di Ibrahimovic e Ronaldo. Arrivo all'Inter nella stagione 2001-2002 #Adriano In attacco l'Int… - SpaceSerieA : ?? Poteva diventare ? forte di Ibrahimovic e Ronaldo. Arrivo all'Inter nella stagione 2001-2002 #Adriano In attacc… -

In gara cercando di indovinare i gusti e le abitudini degli italiani concorrenti vip, anche sportivi come Lele Adani e Nicola, entrambi con un passato all'. Già l', la sua squadra. ...Le parole di Nicolaalla BoboTV sull': "Quando trova una squadra chiusa e deve fare la partita va in difficoltà" Nicolaalla BoboTV ha commentato il momento dell'dopo la sconfitta con il ...Intervenuto ai microfoni della BoboTv , Nicolaha parlato dell', club in cui ha militato in passato: ' E' una squadra schematica, incapace di andare oltre . Non ha un giocatore che salta l'uomo, perciò va in difficoltà quando è ...

Ventola: «Inter, contro il Porto farà bene. Diverso con le grandi» Inter-News.it

Nicola Savino torna in prima serata con quattro puntate di 100% Italia Special, il game show di Banijay Italia, in prima visione assoluta, su Tv8, dal 15 marzo, alle ore 21.30. In gara cercando ...L’ex attaccante Nicola Ventola ha commentato il ko del Napoli contro la Lazio ai microfoni della BoboTv su Twitch ...