Vento su Salerno, al lavoro dopo i danni prodotti (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDa stamattina Salerno Pulita sta lavorando a ripulire le strade cittadine più colpite dalle violente raffiche di Vento che hanno investito ieri la città. Uomini e mezzi della Salerno Pulita stanno operando in più zone per rimuovere alberature, fogliame, rami rimossi dalla furia degli elementi. Un interVento necessario e tempestivo per pulire e rimettere in sicurezza le strade. Soprattutto il lungomare nel tratto tra Piazza della concordia e Marconi è stato fortemente colpito dalle raffiche che hanno disseminato le larghe foglie di palma e in alcuni casi provocato danni come al display di un cartellone pubblicitario. A Mercatello invece nella serata di ieri, due autogrù dei vigili del fuoco sono dovute intervenire per un maxi tabellone pubblicitario che ha ceduto alla forza ...

