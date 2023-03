Vento forte a Torino come un tornado, la raffica abbatte un grosso albero che si "parcheggia" su una 500 (Di sabato 11 marzo 2023) Fortissime raffiche di Vento si sono abbattute su Torino causando diversi danni in città e costringendo all'interVento dei Vigili del Fuoco. Pannelli, cornicioni e coperture divelte dalle raffiche hanno impegnatoo il dispositivo dei soccorsi tecnici. In un video circolato sul web si vede un albero abbattuto dalla raffica e crollatto sul tettuccio di una 500. Leggi su lastampa (Di sabato 11 marzo 2023) Fortissime raffiche disi sono abbattute sucausando diversi danni in città e costringendo all'interdei Vigili del Fuoco. Pannelli, cornicioni e coperture divelte dalle raffiche hanno impegnatoo il dispositivo dei soccorsi tecnici. In un video circolato sul web si vede unabbattuto dallae crollatto sul tettuccio di una 500.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a sette passeggeri viene chiesto di sce… - Tg3web : Complicata dal mare grosso e dal vento forte, continua la maxi operazione di salvataggio al largo delle coste calab… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Torino, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco a seguito del forte #vento in provincia: #oggi pomeriggio… - funzilogik : @ultimenotizie Li mettano in mare quando c'è vento forte e mari agitati Esistono le previsioni meteo per i telefoni… - giusyutano : RT @Tg3web: Complicata dal mare grosso e dal vento forte, continua la maxi operazione di salvataggio al largo delle coste calabresi e sicil… -