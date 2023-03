Venezia-Brescia | le formazioni ufficiali | Pohjanpalo c'è | gioca Aye

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieB Le formazioni ufficiali del match tra #Venezia e #Brescia #SerieBKT - TuttoVenezia : #Venezia-#Brescia, FORMAZIONI UFFICIALI: #Vanoli sceglie il 3-4-1-2 dal primo minuto - AleRodella : Venezia-Brescia, le formazioni ufficiali - - AleRodella : Venezia-Brescia, i convocati di Vanoli - - FootballtipsNG : Serie B, Venezia vs Brescia, PREDICTION: 1 - 1 -

... sabato 11 marzo ore 14 Benevento - Como, Cittadella - Palermo, Modena - Pisa, Parma - SudTirol, Perugia - Reggina,; ore 15 Bari - Frosinone; domenica 12 ore 16.15 Cosenza - Spal, ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa1 - 0 20:00 SC Cambuur - Go Ahead Eagles 4 - 1 CALCIO - SERIE B 15:00 Ascoli - Bari 0 - 1 15:00- Cagliari 1 - 1 15:00 Como - Modena 1 - 0 15:00 Frosinone -3 - 0 15:00 SPAL - ...

Venezia-Brescia, le formazioni ufficiali: Vanoli punta sul tridente per lo scontro salvezza TUTTO mercato WEB

Le formazioni ufficiali di Venezia e Brescia, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie B 2022/2023.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...