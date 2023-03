Vendere vasi a Samo si può | anzi si deve Quando pubblico è bello | unito al geniaccio sui generis degli italiani

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 marzo 2023) Potrebbe sembrare arduo anche il solo pensare di poter riuscire a convincere gli eschimesi a comprare frigoriferi o condizionatori d’aria, eppure un buon numero dinon sono d’accordo. Lo dimostrano con forza, seppure generalmente senza squilli di trombe e rulli di tamburi. Si apprende così, annunciato sottotono, che Descalzi, presidente dell’ ENI, l’ Ente Nazionale Idrocarburi, ha messo a segno un colpo di rilevante portata scientifica e economica nel settore delle energie alternative. Dove? In America, dove nel campo dell’ innovazione tecnologica la sanno lunga dal tempo dei tempi. Più dettagliatamente, il cane a sei zampe, mascotte di quell’azienda, tempo fa ha individuato, accompagnando i ricercatori di quell’ Ente in una escursione nella selva delle energie alternative, un sentiero non ancora percorso. Tanto è bastato perché il suo padrone Descalzi, nei ...