“Vedetela | è una furia” C’è posta per te | Maria De Filippi non si trattiene nell’ultima puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 marzo 2023) Caos totale a C’èper te, conDefuriosa proprio. Tutte le immagini saranno visibili nella serata di sabato 11 marzo, quando il pubblico di Canale 5 assisterà a tutto questo. Grande attesa anche per i due ospiti vip che ci saranno in studio, ovvero il cantante Marco Mengoni fresco vincitore del Festival di Sanremo e il conduttore Gerry Scotti. Ma a rubare la scena sarà sicuramente un altro avvenimento e c’è già un primo spoiler che sta facendo discutere gli utenti. Infatti, su Twitter è apparso il video inerente C’èper te eDe, che vedremo sicuramente in una veste tutt’altro che tranquilla. Si è indispettita non poco dopo aver ascoltato una storia e i telespettatori hanno immediatamente ...