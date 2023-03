Varoufakis aggredito in un quartiere anarchico a Atene (Di sabato 11 marzo 2023) L’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti fuori da un ristorante ad Atene, nel quartiere anarchico di Exarchia. Dopo essere stato colpito al volto, Varoufakis è stato condotto in ospedale dove gli è stata diagnosticata una frattura della cavità nasale. Lo riporta il sito di Efimerida ton Syntakton, secondo il quale il gruppo di persone avrebbe urlato: “Vieni fuori bastardo che hai firmato i memorandum” e avrebbe poi aggredito il politico, divenuto il simbolo dello scontro tra Grecia e Troika negli anni della crisi del debito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) L’ex ministro delle Finanze greco Yanisè statoda un gruppo di sconosciuti fuori da un ristorante ad, neldi Exarchia. Dopo essere stato colpito al volto,è stato condotto in ospedale dove gli è stata diagnosticata una frattura della cavità nasale. Lo riporta il sito di Efimerida ton Syntakton, secondo il quale il gruppo di persone avrebbe urlato: “Vieni fuori bastardo che hai firmato i memorandum” e avrebbe poiil politico, divenuto il simbolo dello scontro tra Grecia e Troika negli anni della crisi del debito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

